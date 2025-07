Coletivo abre inscrições para formação gratuita em cinema em Rio das Ostras

As oficinas acontecem no Centro de Educação Popular, no bairro Âncora - Foto: Divulgação/Allan Kardec

O que antes era apenas um aparelho para redes sociais, hoje se tornou uma ferramenta de expressão e arte. A iniciativa gratuita, criada pelo coletivo Fiação, ensina na prática todas as etapas de produção de um filme, visando oferecer técnica, repertório e protagonismo a quem normalmente está à margem do grande circuito cinematográfico. Inscrições online: clique aqui.

As oficinas acontecem no Centro de Educação Popular, no bairro Âncora, descentralizando o acesso à formação cinematográfica. O projeto foi fundado por João Eliel, produtor cultural, realizador e membro do Conselho Municipal de Cultura de Rio das Ostras, que viu no audiovisual uma potente ferramenta de transformação social.

"A proposta do Fiação.Lab é introduzir as práticas audiovisuais a partir do que as pessoas já têm em mãos: o celular. Queremos quebrar a barreira de que para fazer cinema é preciso ter equipamentos caros. O mais importante é ter uma história para contar e um olhar sensível para o mundo ao redor", destaca João Eliel.

O impacto do projeto é visível nos mais de seis curtas-metragens já produzidos em edições em Favelas da Cidade do Rio de Janeiro e, principalmente, na trajetória dos participantes.

Desde sua origem em 2019, na UFF, o Fiação.Lab já passou por importantes espaços, como a Biblioteca Parque da Rocinha, e estabeleceu parcerias de destaque, como a realizada com o Erreó Clipe Fest para uma oficina de videoclipes. Com a meta de alcançar 150 participantes até o final do ano, o projeto se consolida como um importante polo de formação e difusão cultural em Rio das Ostras.

O projeto realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e é realizado com apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC RJ). E conta com parceria com o Centro Cultural de Educação Popular de Rio das Ostras, Estúdio Fase e FLIC - Festa de Literatura e Cultura de Rio das Ostras.