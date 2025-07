Motorista é flagrado transportando barco no porta-malas de carro

Registro foi feito por outros condutores na Avenida das Américas, no Recreio - Foto: Reprodução - TV Globo

Uma cena inusitada chamou a atenção de quem trafegava pela Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Um motorista foi flagrado transportando um barco amarrado no porta-malas de um carro de passeio.

As imagens foram registradas nesta semana por outros condutores que passavam pela via, nas proximidades da estação do BRT Gláucio Gil, sentido Guaratiba. O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transportar carga excedente em veículo de passeio é considerado infração grave. A penalidade prevista inclui multa no valor de R$ 195,23 e a adição de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor.

Além disso, especialistas em trânsito alertam para os riscos desse tipo de transporte improvisado, que pode comprometer a segurança do próprio motorista e dos demais usuários da via.