Projeto que amplia faixa de isenção do Imposto de Renda para R$5 mil avança na Câmara

O projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda de pessoas físicas para R$ 5 mil avançou nesta quinta-feira (10) na Câmara dos Deputados com a leitura do parecer pelo relator, deputado Arthur Lira (PP-AL).

A análise do texto foi adiada por conta de um pedido de vista. A votação para o projeto, de autoria do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve acontecer já na próxima semana.

O projeto prevê a isenção total para quem ganha até R$ 5 mil mensalmente, ou R$ 60 por ano. Essa era uma das promessas de campanha do presidente. No momento, estão isentos do pagamento do Imposto de Renda quem ganha até dois salários mínimos deste ano, o equivalente a R$ 3.036.

Também estava previsto desconto parcial para quem tem rendimentos entre R$ 5 mil e R$ 7 mil por mês. O relator ampliou essa faixa para rendimentos entre R$ 5 mil e R$ 7.350. Arthur Lira comentou que essa ampliação beneficiará 500 mil brasileiros.

Em 2026, a isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil vai custar R$ 25,8 bilhões. Para compensar a perda de arrecadação, Lira manteve a proposta do governo de tributar com uma alíquota progressiva de até 10% rendimentos acima de R$600 mil por ano. A alíquota máxima incidirá para quem recebe anualmente a partir de R$ 1,2 milhão.