Niterói recebe a sexta edição da Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres

Em julho, Niterói vai dar ainda mais destaque para a potência feminina. Nos dias 19 e 20 (sábado e domingo), a cidade recebe a sexta edição da Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres. O evento é promovido pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria da Mulher, é aberto ao público e será realizado no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia (ICHF) da Universidade Federal Fluminense (UFF), no bloco P do campus Gragoatá, em São Domingos. Em ambos os dias, haverá programação das 9h às 17h.

A conferência terá seis eixos temáticos, que se desdobram em dez grupos de trabalho (GTs). O objetivo é traçar caminhos para um futuro com mais igualdade, democracia e oportunidades para todas.

“Niterói valoriza as mulheres. Isso começa pela administração municipal. Não por acaso temos a primeira vice-prefeita da história da cidade, além de várias mulheres como titulares de secretarias e ocupando postos de destaque dentro da nossa estrutura”, ressalta o prefeito Rodrigo Neves.

O primeiro eixo temático da conferência é “Enfrentamento às violências contra meninas e mulheres”, que dá origem aos GTs de mesmo nome e ao “Prevenção e educação para a igualdade de gênero”. O segundo eixo é “Políticas étnico-raciais e diversidade”, que se desdobra em GTs com políticas para mulheres negras, indígenas e quilombolas, mulheres LGBTQIA+ e mulheres com deficiência. O terceiro eixo, “Autonomia econômica das mulheres”, é voltado para a independência financeira, com GTs de políticas de empregabilidade, empreendedorismo e economia solidária.

“A sexta Conferência Municipal de Mulheres de Niterói é mais do que um espaço de debate, é uma reafirmação do nosso compromisso com a construção de uma cidade mais justa, democrática e com igualdade real para todas. Ouvir as mulheres, valorizar suas experiências e garantir que suas vozes sejam levadas às esferas estadual e nacional é fundamental para avançarmos. Seguimos firmes, coletivamente e em movimento”, afirma a secretária da Mulher, Thaiana Ivia.

O quarto eixo, “Saúde, maternar e bem-estar”, trata de questões que envolvem corpo e mente, com os GTs “Saúde da mulher em todos os seus ciclos”, “Saúde mental” e “Maternar e violência obstétrica”. O quinto eixo se chama “Plano nacional de cuidados”, e o sexto é “Representatividade nas esferas de poder (Legislativo, Executivo e Judiciário).

“Esse evento é muito importante para fortalecer a igualdade, a democracia e o protagonismo feminino, pois abre um espaço fundamental para que possamos ouvir, debater e construir políticas públicas que representem a pluralidade e as potências das mulheres da nossa cidade. Juntas, seguimos por uma Niterói mais justa e com oportunidades para todas”, diz Fernanda Sixel Neves, gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados.

Irene Cassiano Marques, integrante do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres, observa que, embora Niterói tenha ampliado serviços, criado a Secretaria da Mulher e uma rede de atendimento, é importante avançar mais.

“Fortalecer a participação e o controle social é fundamental para a democracia na manutenção dos direitos conquistados e avançar na perspectiva da construção da equidade, justiça social e na superação das desigualdades de gênero”, assegura ela.

Nos dias do evento, as pessoas interessadas em acompanhar a conferência poderão se inscrever na hora.