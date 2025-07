Familiares acreditam que vítima de execução em SG conhecia criminoso

Familiares de Maurício Gomes da Silva, de 31 anos, suspeitam que ele tenha sido executado por pessoas próximas a ele. O crime ocorreu nessa quarta-feira (9), tendo dois suspeitos apontados, mas as investigações seguem a cargo da Polícia Civil.

Maurício foi atingido por disparos enquanto estava dentro de um carro no bairro Antonina, em São Gonçalo. O homem chegou a ser socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Ao lado da vítima estava sua companheira, sentada no banco do carona, mas não teve ferimentos.

Segundo pessoas próximas, o casal havia deixado o filho da mulher na escola e o carro atingido era emprestado pela mãe de Maurício. O homem, que era morador do bairro Porto da Pedra, deixa dois filhos de um outro relacionamento.

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNISG já colheu o depoimento da companheira da vítima.

O crime ocorreu na pista de retorno da Rua Doutor Toledo Piza, em uma região com diversos comércios, que estavam abertos no momento do ataque.

O corpo de Maurício foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), de Tribobó, de onde já foi liberado pela família, na manhã desta quinta-feira (10). Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.