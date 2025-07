PT realizou eleições neste domingo; conheça os candidatos

O Partido dos Trabalhadores (PT) realizou neste domingo (06), a etapa nacional do Processo de Eleições Diretas (PED), que escolherá os novos dirigentes do partido em todos os níveis: municipal, estadual e nacional. Isso inclui também o próximo presidente nacional do partido.

A votação durou das 9h às 17h, no horário local de cada município. Filiados e filiadas registrados até 28 de fevereiro de 2025, e que estejam com sua situação regular no sistema do partido (Sisfil), estão aptos a votar e também a se candidatar.

A eleição é com voto direto e secreto. Serão eleitos os membros das direções zonais, municipais, estaduais e nacional, além das Comissões de Ética, Conselhos Fiscais e os delegados para os encontros partidários.

Confira a lista dos candidatos à presidência do PT:

• Edinho Silva: Representante da corrente "Construindo um Novo Brasil (CNB)", Edinho Silva é ex-prefeito de Araraquara (SP) e ex-ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo Dilma Rousseff. Ele é o candidato preferido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

• Rui Falcão: Presidente do PT entre 2011 e 2017 e atual deputado federal por São Paulo, Rui Falcão, tem o apoio de parte da corrente "Novo Rumo". Ele é jornalista e foi coordenador das campanhas à Presidência da República de Lula, em 1994, e Dilma Rousseff, em 2010.

• Romênio Pereira: Romênio Pereira é um dos fundadores do PT e, atualmente, é membro da executiva nacional e secretário de Relações Internacionais do partido. Ele representa a corrente "Movimento PT".

• Valter Pomar: Representante da corrente "Articulação de Esquerda", Valter Pomar é historiador e dirigente nacional do PT.

Atualmente, o presidente interino do partido é Humberto Costa. Ele foi escolhido após posse de Gleisi Hoffmann (PR), atual presidente da legenda, na Secretaria de Relações Institucionais (SRI).

O prazo para os resultados serem informados é até 14h de segunda-feira (07). Só serão considerados válidos os resultados acompanhados da lista digitalizada de votantes.

Haverá segundo turno se a disputa for com mais de dois candidatos à presidência em qualquer nível (municipal, estadual ou nacional) e nenhum conseguir mais de 50% dos votos válidos.