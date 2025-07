Bolsonaro passa por consulta de urgência e cancela agenda do mês de julho

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta segunda-feira (2), que precisou passar por uma consulta médica de urgência e recebeu a recomendação de permanecer em repouso durante todo o mês de julho. Com isso, compromissos marcados em Santa Catarina e Rondônia foram cancelados.

"Após consulta médica de urgência foi-me determinado ficar em repouso absoluto durante o mês de julho. Do exposto ficam suspensas as agendas de Santa Catarina e Rondônia. Crise de soluços e vômitos tornaram-se constantes, fato que me impedem até de falar", disse.

Os exames realizados por Bolsonaro apontaram "intensa esofagite" e "gastrite moderada".

Jair, que tem 70 anos, tem sofrido com vômitos e soluços. No mês passado, ele realizou exames em um hospital de Brasília após ter passado mal durante compromissos políticos em Goiás.

Michele Bolsonaro publicou nas redes sociais um comunicado assinado pelo médico Claudio Biroloni, cirurgião que operou o ex-presidente e Leandro Echenique.

A nota informa que Bolsonaro ficará "em repouso domiciliar" durante o mês de julho para "garantir a completa recuperação de sua saúde". Em abril, Jair passou por uma cirurgia para liberar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal, problemas gerados pelas múltiplas intervenções cirúrgicas realizadas desde a facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018.