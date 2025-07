Zagueiro Bastos, do Botafogo, realiza cirurgia no joelho esquerdo

Bastos passou por cirurgia no joelho esquerdo nesta quarta (02) - Foto: Reprodução

Bastos passou por cirurgia no joelho esquerdo nesta quarta (02) - Foto: Reprodução

O zagueiro Bastos, do Botafogo, passou por uma cirurgia nesta quarta-feira (02) na Itália. O jogador foi cortado da Copa do Mundo de Clubes para poder tratar da lesão no joelho esquerdo. O angolano postou uma foto nas redes sociais em agradecimento.

"Tudo ocorreu bem, graças a Deus. Os meus agradecimentos à equipe médica que fez com que tudo fosse feito da melhor forma. Em seguida, à minha família que está sempre presente em todos os momentos."

Bastos também agradeceu ao Glorioso por ter enviado o médico Tiago Carminatti, especialista em cirurgia de joelho. Após sair dos Estados Unidos, o defensor foi para a Itália acompanhado da família. Ele viveu por cinco anos em Roma, quando defendeu a Lazio, e costuma ir à cidade.

A lesão do zagueiro aconteceu em fevereiro deste ano, durante uma partida contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca. Ele chegou a voltar aos gramados em um amistoso do Alvinegro em março. No entanto, ele sentiu a lesão novamente em abril e voltou para o departamento médico.

O Botafogo quis levar Bastos para a Copa do Mundo de Clubes para ter o zagueiro junto à delegação. Ele voltou aos treinos em solo norte-americano, mas sofreu uma nova lesão e o clube optou pela cirurgia.