Thais Carla realiza sonho pessoal em viagem com a família após perder 50 kg

A influenciadora digital e dançarina, Thais Carla, de 33 anos, compartilhou com seus seguidores a realização de um sonho pessoal: andar a cavalo. A conquista, realizada em uma viagem em família para Bariloche, na Argentina, é resultado direto de uma bariátrica a qual a dançarina foi submetida em 28 de abril desse ano.

"Realizando um sonho. Primeira vez, depois de anos, que montei em um cavalo. Experiência incrível", escreveu ela nas redes sociais.

Thais mudou os hábitos, o que tem refletido não só na saúde e no físico, mas também na liberdade e autoestima da influenciadora. Ela já eliminou mais de 50 kg em apenas dois meses.

Thais estava na Argentina acompanhada de seu marido, Israel Reis, e das filhas, Maria, de 8 anos, e Eva, de 5. "Essa menina de 5 anos andou por 2 horas neste cavalo, sem chorar! Muito corajosa. Orgulho da mamãe", contou a influenciadora, elogiando a filha caçula.

Thais Carla afirmou que a decisão de passar pela cirurgia foi pela saúde e não por estética. "A minha decisão não foi pela estética. Foi pela saúde e principalmente pelas minhas filhas. Elas querem a mãe para brincar", revelou.

Além disso, ela destacou as dificuldades cotidianas enfrentadas por pessoas gordas. "A gordofobia vai além. Você vai em um restaurante pensando na cadeira. Ia viajar e tinha que me preocupar com o assento. Eu estava exausta disso tudo."