Alerj tira o controle do Sambódromo da Prefeitura do Rio; Paes ironiza decisão

A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) derrubou nesta segunda-feira (30), o veto do governador Cláudio Castro e aprovou a lei que devolve ao governo do estado a gestão do Sambódromo, na Marquês da Sapucaí. A proposta assinada pelo líder da base governista, Rodrigo Amorim (União), foi aprovada por 38 votos a favor e 19 contra.

O prefeito Eduardo Paes, fez uso de suas redes sociais para criticar a decisão e afirmou que vai recorrer a justiça. "Isso tudo porque o Estado do Rio está muito seguro, sem qualquer problema em suas forças de segurança e com a situação financeira muito estável. Ou seja: com tempo e dinheiro para cuidar do carnaval. Meu Deus do céu! Só a discussão desse tema já é uma perda de tempo tão grande", iniciou.

"Tinham é que passar o Imperator e o Teatro Municipal para a prefeitura, que é quem deve cuidar dessas coisas. Com isso, deixariam as tarefas municipais para o poder municipal e poderiam dedicar mais tempo e foco à Segurança, à melhora do IDEB, à saúde pública, à manutenção das estradas vicinais, à ampliação do transporte sobre trilhos (expansão do metrô e SuperVia), e a grandes investimentos em infraestrutura… Pobre Estado do Rio!", afirmou Paes.

Nos bastidores, a medida foi vista como uma jogada da pré-campanha de Rodrigo Bacellar (União), presidente da Alerj, ao governo do estado. No mesmo dia, também foi aprovado a convocação do secretário estadual de Transportes, Washington Reis, quem Paes deseja atrair para seu campo político, para depor na CPI da Transparência.