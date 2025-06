Má avaliação e falta de investimento: audiência pública demonstra problemas crônicos da Enel no RJ

A Câmara dos Deputados realizou, nesta terça-feira (10), a audiência pública que debateu a atuação da Enel no Rio de Janeiro e a prorrogação da concessão, a pedido do deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ). A concessionária atende 66 cidades no estado do Rio de Janeiro e tem seu serviço contestado por diversas autoridades.

Em seu discurso, Hugo Leal relembrou a falta de investimento que levou ao sistema de distribuição de energia a diversos problemas pelo menos na última década. “A própria Enel não investe ao que ela mesmo planeja. Se você não fez o seu dever de casa ao longo do período, ao longo do tempo, você merece continuar? Essa resposta tem que ser dada pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). Essa resposta tem que ser dada pelo Ministério de Minas e Energia”, ressaltou o deputado ao demonstrar uma diferença de R$ 190 milhões em investimentos entre o que a empresa planejou e o que executou de fato de 2020 e 2023. Se avaliarmos ainda o período de 2015 a 2023, a Enel descumpriu o planejamento de investimento que ela mesmo informou a Aneel, mostrando que cumprir com o que é compromissado não é o forte da Enel RJ.

A fala do parlamentar bate contra o discurso da Enel Rio, que promete um investimento de R$ 6 bilhões de 2025 a 2027. “Esses investimentos vão ser repassados ao consumidor na tarifa, mas para serem prudentes como preconiza a Aneel é preciso que estes tragam melhorias para o consumidor, que melhore a prestação do serviço. Investimento sem melhoria não pode ser repassado a tarifa, porque aí fica fácil”, questionou Leal.

O deputado também apresentou dados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro demonstrando que a concessionária é a terceira empresa mais processada do estado | Foto: Divulgação

Outro argumento contra a atuação da Enel Rio apresentado por Hugo Leal foi o Índice de Satisfação do Consumidor (IASC) de 2023 e 2024, que se trata de uma pesquisa feita pela ANEEL com a população de todo o Brasil. A concessionária ocupa a quinta pior posição entre 49 avaliadas em 2023, com 49,26 pontos, e ocupa a penúltima posição no ano seguinte, com 45,24 pontos dentre as 51 empresas.

O deputado também apresentou dados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro demonstrando que a concessionária é a terceira empresa mais processada do estado, com 98 mil processos entre 2023 e 2025, o que acaba sobrecarregando o judiciário fluminense. O deputado ainda destacou que as principais reclamações são problemas no fornecimento de energia, dano moral e outras relacionadas a má prestação do serviço.

O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, esteve na audiência e falou sobre a situação que a cidade enfrenta anualmente. “Já tivemos algumas reuniões com a Enel em Petrópolis para se preparar para o verão, mas na prática, todos os anos, o que vemos é a mesma demora entre a abertura do protocolo e a ação das equipes nas ruas. Precisamos de mais equipes de emergência nessas épocas mais críticas do ano”, ressaltou o Hammes, que também lembrou da necessidade da empresa realizar a poda das árvores.

Outro convidado a falar foi o prefeito de Paraty, José Carlos Porto. “O serviço da empresa hoje em Paraty é muito precário em todos os sentidos. A população precisa de resposta imediata. Isso tem afetado muito não só psicologicamente, mas principalmente a saúde financeira do município. Nós vivemos do turismo”, definiu.

Em resposta, a Enel informou: " A Enel Distribuição Rio informa que, nos últimos anos, tem realizado investimentos recordes e alcançado melhorias significativas nos indicadores de qualidade, cumprindo com as metas estabelecidas pela agência reguladora, a Aneel.

Entre 2020 e 2024, a empresa reduziu em 29% a quantidade média das interrupções de energia (FEC) e em 19% a duração média das interrupções (DEC), resultado de ações preventivas, uso intensivo de tecnologia para gestão remota da rede e resposta mais rápida a eventos climáticos, além do aumento na contratação de equipes.

Entre novembro de 2024 e março deste ano, período que traz desafios adicionais para a gestão das redes elétricas, a companhia reduziu em cerca de 40% o tempo de atendimento aos clientes em sua área de concessão, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Como parte do seu compromisso com o Estado do Rio, a empresa anunciou este ano um investimento de cerca de R$ 6,1 bilhões para o período entre 2025 e 2027, um aumento de 74% em relação ao plano anterior, que totalizava R$ 3,5 bilhões para o período de 2024 a 2026. *Os investimentos divulgados recentemente reforçam o compromisso da empresa com os seus clientes e com o serviço prestado nos 66 municípios que estão sob a sua concessão no estado do Rio de Janeiro*.

Além dos indicadores operacionais de qualidade, a Enel Rio cumpre com os critérios econômico-financeiros previstos em contrato e na regulamentação da Aneel".