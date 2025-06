Ainda dá tempo! Veja algumas dicas de presentes entre R$ 10 e R$ 100 para o Dia dos Namorados

Neste dia dos namorados, inspire-se e escolha o presente que mais combine com o seu amor - Foto: Layla Mussi

Neste dia dos namorados, inspire-se e escolha o presente que mais combine com o seu amor - Foto: Layla Mussi

O Dia dos Namorados está chegando e, sendo considerado um dos dias mais aguardados do calendário brasileiro, a celebração movimenta o comércio e inspira demonstrações de afeto entre casais de todas as idades. Em 2025, a tradição de dar presentes como uma forma significativa de expressar carinho, segue viva. Diante dessa expectativa, escolher o presente ideal pode ser um desafio, mas também uma oportunidade de surpreender e fortalecer laços.

Mas, se você esqueceu a data ou ainda não decidiu como surpreender o seu amor, O SÃO GONÇALO traz algumas sugestões de itens diversificados e de diferentes valores [até R$ 100] de lojas localizadas no centro de Niterói, para ajudar nas compras "de última hora". Confira:

Kits de bijuterias

Vendedoras da loja Mania de Biju prepararam dois kits de diferentes valores para agradar a pessoa amada.

- Kit dourado: colar R$ 13; brinco pequeno R$ 7; brinco grande R$ 10 e pulseira R$ 12. Total = R$ 42.

Kit de bijuteria dourada é uma ótima opção para presentear neste Dia dos Namorados | Foto: Layla Mussi

- Kit prata: anel R$ 5; presilha de cabelo grande R$ 6; presilha de cabelo pequena R$ 3; brinco R$ 8; colar R$ 20 e pulseira R$ 22. Total = R$ 64.

Kit de bijuteria prata é uma ótima opção para presentear neste Dia dos Namorados | Foto: Layla Mussi

"Não só as mulheres, como também os homens costumam procurar bastante a loja para presentear, especialmente nessa época do ano, próxima ao Dia dos Namorados. Alguns pedem a nossa ajuda para montar um kit, enquanto outros já vem certos do que vão querer. Uma boa dica é focar em opções de aço, que estão sendo bastante procurados ultimamente e a durabilidade é boa", explicou Janaína da Conceição, gerente da Mania de Biju.

Taças de times de futebol

Para os apaixonados por futebol, a Tid's Papelaria traz uma grande variedade de produtos, como taças, canecas e copos personalizados com o escudo dos principais times do Rio: Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense.

- Taça de Cerveja personalizada com escudos de times de futebol: R$ 29,99.

Taças de times de futebol estão saindo a R$ 29,99 | Foto: Layla Mussi

Porta-retratos e canecas

Também na Tid's, opções "baratinhas" tem conquistado os consumidores, garantindo uma compra econômica, sem perder o intuito da data, que é demonstrar afeto.

- Porta-retrato de coração nas cores vermelha, branca e rosa: R$ 9,99.

- Caneca de vidro de 380 ml com dizeres carinhosos: R$ 14,99.

- Kits com porta-retrato + caneca e porta-retrato + porta-joias: R$ 16.

Copo térmico Stanley

Para os que estão dispostos a gastar um pouco mais no presente de Dia dos Namorados, o Copo Stanley é uma ótima opção, especialmente para os que gostam de conservar bebidas frias ou quentes e apreciam produtos duráveis e de qualidade. Na Caçula, loja de artesanato, papelaria e variedades, o produto pode ser encontrado em suas mais variadas versões.

- Copo térmico Stanley de 473 ml: De R$ 165,99 por R$ 99,99.

O Copo Stanley está saindo a R$ 99,99 | Foto: Layla Mussi

Independente da escolha, inspire-se para tornar esse 12 de junho ainda mais especial com gestos que demonstram atenção e amor verdadeiro. Itens de cosméticos e perfumaria continuam liderando as listas de desejos. Perfumes, cremes, sabonetes e maquiagens aparecem como escolhas frequentes, especialmente pela praticidade e pela variedade de estilos disponíveis. Além disso, o setor de flores mantém seu lugar de destaque, sendo considerado um clássico que nunca perde o charme, principalmente quando acompanhado de uma mensagem personalizada.

Mas lembre-se, em meio a vitrines decoradas e anúncios de promoções, é fácil esquecer que o verdadeiro significado do Dia dos Namorados vai muito além das embalagens, porque mais do que qualquer objeto, o que vale mesmo é o amor.