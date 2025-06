Prefeito do Rio veta ‘Dia da Cegonha Reborn’: 'Com todo respeito, mas não dá'

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), vetou integralmente na manhã desta segunda-feira (2) o projeto de lei que criava o 'Dia da Cegonha Reborn', em homenagem às artesãs que criam bonecas super-realistas. A data escolhida para a celebração seria 4 de setembro.

Em uma rede social, o prefeito publicou uma foto do veto e escreveu na legenda: "Com todo respeito aos interessados, mas não dá".

Segundo o autor da proposta, o vereador Vitor Hugo (MDB), essas bonecas são utilizadas em terapias e trabalhos de recuperação de mulheres com depressão.

Leia também

São Gonçalo encerra campanha Maio Amarelo com homenagem a Lucas Celestino

Ex-AGU confirma ao Supremo consulta de Bolsonaro para reverter urnas



"[É] uma homenagem emocionante a mulheres incríveis da nossa cidade. São artesãs que criam bonecas realistas usadas em terapias. Muitas delas passaram por momentos difíceis, como depressão, luto, dores profundas, e encontraram nesse trabalho uma forma de cura e amor", escreveu o vereador em sua rede social.

De acordo com a justificativa do projeto aprovado na Câmara do Rio, os reborn são bebês extremamente realistas, fabricados artesanalmente, com técnicas para simular traços reais de vida humana nas bonecas.