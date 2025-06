São Gonçalo encerra campanha Maio Amarelo com homenagem a Lucas Celestino

A Prefeitura de São Gonçalo realizou nesta sexta-feira (30), na Câmara Municipal, a cerimônia de encerramento da campanha Maio Amarelo 2024, que teve como tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida.” Ao longo do mês, mais de 100 mil pessoas foram impactadas por ações educativas sobre segurança no trânsito.

Lucas Celestino, vítima de atropelamento na BR-101 | Foto: Divulgação

Um dos momentos mais emocionantes do evento foi a homenagem prestada à família do corredor Lucas Celestino, vítima de atropelamento na BR-101. O Legislativo reconheceu a dor e a luta dos familiares, reforçando a urgência de um trânsito mais seguro e humano.

“Essa campanha foi muito importante para nossa instituição pela parte educacional, pois conseguimos levar informação para os moradores da nossa cidade e destacar a importância de um trânsito mais seguro. As portas do nosso gabinete estão abertas para toda a população gonçalense”, afirmou o comandante da Guarda Municipal, Ewerton Mendes.

O secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos, ressaltou o envolvimento da sociedade: “A campanha do Maio Amarelo não foi só uma campanha, foi um chamamento para toda a sociedade sobre a responsabilidade de todos no trânsito. E eu agradeço a todos que fizeram parte desse mês, principalmente a Guarda Municipal, que foi uma grande parceira. Seguimos lutando por uma São Gonçalo mais consciente e organizada no trânsito.”

A cerimônia também contou com a entrega de certificados a 12 guardas municipais que participaram de treinamento de primeiros socorros, e foi encerrada com a mensagem: “O Maio Amarelo terminou, mas a mensagem continua".