Moraes abre inquérito para averiguar atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, abriu inquérito, nesta segunda-feira (26), para averiguar a atuação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), nos Estados Unidos, contra as autoridades brasileiras. A investigação corre em sigilo na justiça.

A Procuradoria Geral da República (PRG) foi quem protocolou o pedido de investigação contra Eduardo, no último domingo (25).

O procurador-geral, Paulo Gonet, listou uma série de declarações públicas realizas pelo político e afirmou existir material suficiente para acusar o deputado de coação no curso do processo contra integrantes do STF.

Em diferentes ocasiões, Eduardo afirmou que quanto mais a Primeira Turma do Supremo avançasse no julgamento de seu pai, ele trabalharia nos EUA para conseguir sanções, especialmente contra Moraes, que é o relator do caso sobre o 8 de janeiro.



Em março deste ano, os ministros decidiram por unanimidade tornar réus Jair Bolsonaro e mais sete aliados pela tentativa de golpe de Estado em 2022.

No dia 18 de março, Eduardo postou um vídeo em suas redes sociais comunicando que estava se licenciando da função como deputado para ficar nos EUA e "focar em buscar as justas punições para Alexandre de Moraes e a sua Gestapo (nome da polícia secreta na Alemanha nazista) da Polícia Federal merecem".