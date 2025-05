Carlo Ancelotti realiza primeira convocação como treinador da Seleção Brasileira

O técnico italiano Carlo Ancelotti, realizou sua primeira convocação como treinador da seleção brasileira, nesta segunda feira (26). A lista que não teve grandes surpresas, conta com sete jogadores que atuam no futebol brasileiro.

Os atletas escolhidos irão defender o Brasil nos dois próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra Equador, no dia 5 de junho e Paraguai, no dia 10.

Os jogadores convocados irão se apresentar na próxima segunda (2) e a preparação será realizada em São Paulo, no CT do Corinthians. Na terça (3), após o treino, o grupo já embarca para o Equador.

Confira a lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians);

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro (Lille), Beraldo (PSG), Carlos Augusto (Inter de Milão), Danilo (Flamengo), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco), Wesley (Flamengo);

Meio-campistas: Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Ederson (Atalanta), Gerson (Flamengo);

Atacantes: Antony (Betis), Estêvão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Vini Júnior (Real Madrid).