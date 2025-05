China, União Europeia e Argentina decidem suspender compras de frango do Brasil

Após a China, a União Europeia e a Argentina também decidiram suspender as compras de frangos exportados do Brasil. A decisão foi tomada após o registro do primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul.

O secretário-adjunto de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Marcel Moreira, explicou que as exportações de todos os estados do país estão suspensas para China e União Europeia. Para os demais clientes do Brasil, existem acordos regionalizados, como a suspensão de vendas apenas do local do foco da doença ou por município/estado.

Essas medidas fazem parte dos acordos entre os países, que preveem bloqueios automáticos em casos de doenças em granjas.

O Brasil tem acordos regionalizados com países como Japão, Emirados Árabes, Reino Unido, Filipinas, Arábia Saudita e Argentina. "Com o Japão, por exemplo, nós temos um acordo por município que negociamos recentemente. Então, obviamente, nós paramos as exportações de Montenegro para lá", afirmou o ministro.

Moreira explicou que o acordo com a Argentina prevê o bloqueio da exportação do que é produzido em um raio de até 10 km do foco da contaminação. O Rio Grande do Sul, já havia interrompido as vendas de frango para a China, em 2024, após ser detectada a doença de Newcastle em aves.

O ministro também falou que os acordos sanitários entre os países preveem que o próprio Brasil, neste caso, é quem precisa suspender as exportações de frango, quando é detectado alguma doença em granjas.

"Obviamente, estamos esperando as reações dos países. Precisamos aguardar. É final de semana, o horário não favorece, mas em breve devemos começar a receber as respostas dos países em relação ao ocorrido", afirmou.