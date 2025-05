Após começo conturbado, Artur vive boa fase e supera números de Luiz Henrique em início pelo Botafogo

O meia atacante Artur vem superando o período de adaptação no Botafogo. Contratado com o peso de substituir Luiz Henrique, ele teve sua melhor atuação pelo clube na vitória sobre o Estudiantes por 3x2, na quarta (14), pela Libertadores.

Na partida, ele marcou o gol da vitória do Glorioso, aos 40 minutos do segundo tempo. Os números de Artur já superam o do antigo camisa 7 do clube. Após um início marcado por atuações irregulares, Artur engata uma sequência sólida sob o comando de Renato Paiva.

Em seus 17 primeiros jogos pelo Alvinegro, Artur já marcou três gols e deu quatro assistências. Os números superam de Luiz Henrique durante o mesmo período de tempo pelo clube carioca no ano passado. O 'Pantera Negra', com 17 jogos, havia marcado três gols e distribuído duas assistências.

Leia também:

▶ Confirmado primeiro foco de gripe aviária em granja comercial no Brasil

▶ Operação voltada para a proteção de crianças prende 61 pessoas no Rio

"Estou muito feliz pelo gol, pelo empenho da equipe, que não desistiu em nenhum momento. Sofremos ali 2 a 0, achamos que estávamos controlado, mas futebol é isso. Eles empataram, mas uma noite de futebol que vai ficar marcada para toda nossa vida", afirmou Artur após a partida.

O começo de Luiz Henrique, vale lembrar, também foi devagar. O atacante, hoje no Zenit, se machucou em uma das primeiras partidas que fez e chegou a amargar até a reserva com Artur Jorge até marcar um golaço em vitória sobre o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão. De lá em diante, deslanchou e se tornou uma das referências do time.