Morre, aos 89 anos, Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai

Político liderou um dos principais grupos de guerrilha urbana do Uruguai e ficou preso por quase quinze anos durante ditadura no país - Foto: José Cruz/Agência Brasil

Morreu, na tarde desta terça-feira (13), o ativista e ex-presidente do Uruguai José “Pepe” Mujica. Ex-preso político e uma das figuras de esquerda mais emblemáticas da América Latina, Pepe não resistiu a um câncer de esôfago, revelado à imprensa no mês passado. O tumor já estava em estágio avançado quando o ex-guerrilheiro soube do problema de saúde. Ele já enfrentava uma doença autoimune, que afetava seus rins.

Durante a juventude, nos anos 60, Mujica liderou um dos principais grupos de guerrilha urbana do Uruguai. O Movimento de Liberação Nacional Tupamaros esteve entre as principais forças de resistência à ditadura civil-militar que governou o país latino entre 1973 e 1985. Por conta das atividades de resistência armada com o grupo, Pepe foi preso quatro vezes pelo regime e permaneceu encarcerado por quase quinze anos. Na cadeira, ele foi submetido a torturas e chegou a ser baleado pela Polícia.

Mujica deixou a prisão em meados dos anos 80, com a redemocratização do Uruguai. Após a ditadura, ele fundou o Movimento de Participação Popular e liderou a única coalizão de esquerda do país latino. Foi eleito deputado por Montevidéu, senador, ministro da Agricultura e presidente do Uruguai entre 2010 e 2015. Seu último mandato como senador, após a Presidência, chegou ao fim em 2020, quando, mesmo reeleito, o político optou por renunciar para cuidar da saúde.

Pepe foi amigo pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em dezembro de 2024, o presidente brasileiro concedeu ao uruguaio a medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul, maior homenagem nacional a figuras estrangeiras. Na época, Mujica veio ao Brasil para receber a homenagem e se emocionou com a honraria. “Recebo essa medalha em nome do meu povo. Fiz o que podia pelo meu povo. E nada mais. Esse é um amigo de muitos anos. Obrigada pela sua vida, Lula”, disse o ex-presidente uruguaio, na época.