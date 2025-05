Virginia Fonseca depõe na CPI das Bets sobre campanhas para casas de apostas

A influenciadora Virginia Fonseca presta depoimento nesta terça-feira (13) à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, no Senado, que investiga a atuação de influenciadores na promoção de casas de apostas e jogos de azar online. Convocada como testemunha, ela chegou acompanhada do marido, o cantor Zé Felipe, e se comprometeu a colaborar com os esclarecimentos.

Virginia tem direito constitucional de permanecer em silêncio em perguntas que possam incriminá-la, conforme decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF. No entanto, ela é obrigada a responder a questionamentos sobre outros investigados e não pode mentir durante o depoimento.

Leia também:

Operação apreende armas e US$ 24 mil em mansão de suspeito ligado ao CV

Rodrigo Neves anuncia grande legado esportivo do Pan 2031 para Niterói

Ela foi convocada em dezembro após divulgação de campanhas publicitárias em que promoveu as plataformas Esportes da Sorte e Blaze, ambas autorizadas pelo Ministério da Fazenda. A CPI pretende ouvir outros influenciadores, incluindo Rico Melquiades, previsto para depor nesta quarta-feira (14).