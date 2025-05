Governo Lula avança na retomada das obras do antigo Comperj, em Itaboraí

A Petrobras, através de determinação do presidente Lula (PT), avançou nas negociações para retomar dois projetos de refino paralisados: a Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, e o Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí, previamente conhecido como Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). A previsão é de que as intervenções no local sejam reiniciadas ainda neste ano.

No caso do antigo Comperj, foram recebidas propostas para seis lotes, com valor somado de cerca de R$ 14 bilhões. Três consórcios disputam a licitação. Cada um dos grupos proponentes apresentam ofertas com dois pacotes de obras, que ainda estão sendo negociadas. Os consórcios são formados pelas empresas Heftos e Colares e Linhares no primeiro consórcio; Montos e LCD Engenharia no segundo; e Tenenge (do grupo Odebrecht), EGTC (do grupo Queiroz Galvão) e EBC (Empresa Brasileira de Construção) no terceiro.

Leia também:

➢STF autoriza Collor a deixar presídio para cumprir pena em casa

➢ Risco de tsunami: Chile e Argentina são atingidos por terremoto de magnitude 7,5 na escala Richter

O complexo em Itaboraí tem a previsão de produzir, por dia, cerca de 75 mil barris de diesel, 20 mil barris de querosene de aviação e 12 mil barris de óleos lubrificantes. A expectativa é que sejam criados 10 mil postos de trabalho através do Complexo de Energias Boaventura. As vagas podem estar disponíveis ainda este ano caso as negociações avancem.

Já no caso da refinaria em Pernambuco, a Petrobras concluiu uma licitação para três lotes de obras. O acordo foi fechado no valor de R$ 4,9 bilhões. As negociações são para construir a segunda unidade de refino do espaço, que deve ampliar a capacidade dos atuais 130 mil para 260 mil barris por dia.