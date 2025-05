Risco de tsunami: Chile e Argentina são atingidos por terremoto de magnitude 7,5 na escala Richter

O Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred), alertou a população para saírem do setor costeiro da região, por causa da ameaça de tsunami no sul do Chile - Foto: Reprodução

O Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred), alertou a população para saírem do setor costeiro da região, por causa da ameaça de tsunami no sul do Chile - Foto: Reprodução

O extremo sul do Chile, na localidade de Magalhães, sofreu um terremoto de magnitude 7,5 na escala Richter, na manhã desta sexta-feira (2), por volta das 8h58 (horário local). Informações do Centro Sismológico Nacional apontam que o epicentro está situado a 218,1 quilômetros ao sul do Puerto Williams.

O abalo pode ser sentido na região da Passagem de Drake, extremo sul da América do Sul, perto da costa da Argentina. Na última quarta-feira (30), o departamento de Famatina, em La Rioja, na Argentina, havia registrado um tremor com epicentro de magnitude 5,9, na escala Richter. Por isso, o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred), alertou a população para saírem do setor costeiro da região, por causa da ameaça de tsunami no sul do Chile.

Autoridades informaram que o epicentro do terremoto ocorreu a 305 quilômetros ao sul de Puerto Williams, no Cabo Horn.

"Devido à ameaça de tsunami, a Senapred está solicitando a evacuação da área da praia no Território Antártico , região de Magalhães", pediu à agência.

De acordo com informações do Centro Sismológico Nacional, o epicentro está situado 218,1 quilômetros ao sul de Puerto Williamns, na Região de Magalhães e Antártica Chilena, com profundidade de 10 quilômetros