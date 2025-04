Fórum eleitoral para Conselho de Meio Ambiente de São Gonçalo acontece na próxima terça (29)

Acontece, na próxima terça-feira (29), o fórum eleitoral do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de São Gonçalo (Commads-SG). Com o tema “Cidadania para o desenvolvimento sustentável”, o evento elege as instituições da sociedade civil que irão compor o Conselho durante o biênio 2025-2027.

O Fórum vai acontecer na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, São Gonçalo. Criado pela Lei nº 26/1998, o Conselho de Meio Ambiente é um órgão permanente, de caráter consultivo e de apoio, e assessoramento técnico à secretaria municipal de Meio Ambiente e Transportes.

O processo seletivo é destinado ao preenchimento de seis vagas de representantes de organizações da sociedade civil, com efetiva prática na área ambiental, e atividades comprovadas de, no mínimo, dois anos. O pleito será composto unicamente de representantes de entidades legalmente constituídas, com sede ou filial no município de São Gonçalo. Para cada vaga de membro titular haverá um suplente.

Os futuros conselheiros exercerão mandatos de dois anos no Conselho de Meio Ambiente, admitindo-se uma recondução por igual período. O fórum é destinado a representantes de instituições da sociedade civil, bem como a autoridades municipais e estaduais convidadas, estando sua participação sujeita à limitação da capacidade do local. O chamamento para o grupo de trabalho eleitoral do fórum está disponível no Diário Oficial.

Fórum Eleitoral do COMMADS

Data: 29 de abril

Local: Rua Rigel Pacca Corrêa (APA das Estâncias de Pendotiba), Maria Paula, São Gonçalo

Programação:

9h às 10h: Abertura e credenciamento (coffee-break)

9h30: Composição da Mesa do Fórum Eleitoral

10h: Apresentação do evento e palestra com o tema: “Meio Ambiente em São Gonçalo: Desafios, Ações e a Participação do COMMADS”.

10h30 às 11h30: Leitura e aprovação do Regimento Interno do Fórum Eleitoral

11h30 às 12h30: Eleição e apuração dos votos

12h30: Fechamento