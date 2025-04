Polo sanitário no Zé Garoto, em SG, cria espaço próprio para aplicação de vacinas

Com a mudança, os pacientes não esperam mais as vacinas em fila no corredor principal do polo com pacientes que vão para outros setores - Foto: Divulgação/Fabio Guimarães/Prefeitura de São Gonçalo

Com a mudança, os pacientes não esperam mais as vacinas em fila no corredor principal do polo com pacientes que vão para outros setores - Foto: Divulgação/Fabio Guimarães/Prefeitura de São Gonçalo

O fluxo para a vacinação no Polo Sanitário Washington Luiz, no Zé Garoto, foi reformulado. A sala de vacinação ganhou uma recepção independente. Assim, os pacientes não acessam a sala pela entrada principal da unidade, formando filas nos corredores. A sala de vacinação também ganhou divisórias e será toda revitalizada para melhor atender os pacientes.

Com a mudança, os pacientes não esperam mais as vacinas em fila no corredor principal do polo com pacientes que vão para outros setores. A nova recepção tem cadeiras e funcionário para cadastrar os dados antes da entrada na sala de vacina. O objetivo é oferecer ambientes adequados e mais humanizados para os pacientes e funcionários.

“Podemos dizer que o Washington Luiz e o Polo Sanitário Hélio Cruz, em Alcântara, são as unidades de saúde que mais vacinam na cidade. A sala de vacina do Hélio Cruz já foi revitalizada e, agora, chegou a vez do Washington Luiz. Também estamos com três campanhas do Ministério da Saúde em vigor: coronavírus, gripe e sarampo, além desta unidade realizar todas as outras vacinas de rotina e a antirrábica humana. É uma unidade que atende mais de 2 mil pessoas por dia pelo seu fácil acesso e merece muita atenção”, disse a subsecretária de Atenção Básica, Luene Gonçalves.

Antirrábica humana – O polo é referência para quem foi mordido por animais domésticos ou silvestres infectados com a raiva animal. O atendimento para avaliação da lesão ocorre de segunda a sexta, das 8h às 17h. A aplicação da vacina acontece às segundas e quintas, das 8h às 17h. Nos feriados que caem às segundas e quintas, o polo abre, exclusivamente, para vacinação antirrábica, das 8h às 12h.

Além da sala de vacina, o Washington Luiz recebeu obras de manutenção geral – incluindo as redes elétrica e hidráulica, revitalização e ampliação em outros setores. Ele já foi todo pintado, recebeu iluminação de led, letreiro novo, cobertura para a área da farmácia e novo espaço para atendimento com três consultórios. Salas, consultórios e banheiros já passaram por manutenção e reforma e outros ainda vão receber as benfeitorias. A unidade ainda teve a recepção remodelada e ganhou banheiros adaptados para deficientes.

Outra mudança foi a chegada de computadores com o prontuário eletrônico do paciente (PEP). O PEP pode ser acessado através do Conecte SUS, oferecendo o acompanhamento do paciente com todas as suas informações de saúde em toda a rede pública.

Todos os polos sanitários estão recebendo obras para adequação das normas e protocolos de instalação do Ministério da Saúde e da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes; e a NBR 9050, sobre acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados e com campainha de alerta, por exemplo). As obras de modernização estão sendo feitas por etapas para que os atendimentos não sejam interrompidos.