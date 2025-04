Restaurante do Povo do Centro do RJ terá cobertura externa de proteção no acesso ao público

O Governo do Estado já começou a obra de instalação da cobertura de proteção externa no entorno do acesso ao Restaurante do Povo Herbert de Souza – Betinho, localizado na Rua Barão de São Felix S/N (atrás da Central do Brasil). A intervenção vai melhorar o atendimento e conforto do público que aguarda para entrar na unidade, principalmente, nos dias de chuva e de sol forte. As obras, no valor de R$ 543 mil, são executadas pela Empresas de Obras Públicas do Estado (EMOP-RJ).

O restaurante é administrado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e pelo SESC RJ. A unidade atende uma média de 2 mil pessoas por dia, de segunda a sexta-feira, sendo que aproximadamente 70% do público é composto de idosos e pessoas com deficiência.

Leia também:

Polícia registra casos de duas crianças baleadas em Itaboraí e no Rio

PM prende acusado de ser 'linha de frente' do 'TCP' no Rio

"Nosso compromisso é garantir dignidade e respeito a quem mais precisa. O Restaurante do Povo cumpre um papel social fundamental, e essa nova cobertura, que é termoisolante, vai trazer mais bem-estar para a população. Vamos seguir trabalhando para ampliar e qualificar ainda mais as políticas públicas de acolhimento e proteção social no Estado do Rio", reforçou o governador Cláudio Castro.

Os investimentos, na prática, ajudam a fortalecer de forma muito efetiva a rede de alimentação de qualidade oferecida, segundo o presidente da EMOP-RJ, André Braga.

"Mais do que uma estrutura física, a cobertura implantada pelo Governo do Estado, na área externa da unidade, representa uma extensão da política de atenção e dos cuidados no atendimento à população que frequenta o espaço", complementou Braga.

Projeto

Os Restaurantes do Povo são a principal ferramenta para o combate à fome no Rio de Janeiro, com 13 unidades em funcionamento, que distribuíram, só em 2024, mais de 6 milhões de cafés da manhã, almoços e jantares, por valores simbólicos que variam de R$ 1,00 a R$ 3,50, de acordo com a localidade.

As unidades estão nos municípios de Nova Iguaçu, Bangu, Barra Mansa, Belford Roxo, Bonsucesso, Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Central do Brasil, Duque de Caxias, Niterói, Petrópolis, São Gonçalo e Volta Redonda.

"Estamos trabalhando para garantir não apenas uma alimentação de qualidade, mas um serviço digno para nossa população. E ampliando as nossas unidades, ainda neste semestre, pelo menos mais dois restaurantes serão inaugurados", antecipou a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes.