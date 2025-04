Magé fortalece políticas públicas femininas criando Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher

A cidade de Magé sancionou a Lei 2.993/25, que transforma a antiga Coordenadoria da Mulher em uma nova estrutura administrativa: a Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher. A medida representa um avanço no fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres mageenses.

Com a criação da nova pasta, Magé passa a contar com uma secretaria exclusiva para tratar de temas como igualdade de gênero, enfrentamento à violência contra a mulher e promoção de ações que ampliem o espaço, a voz e a proteção das mulheres no município.

O prefeito Renato Cozzolino afirmou: “Esse é um compromisso da nossa gestão com a justiça social e o respeito. As mulheres da nossa cidade merecem atenção, cuidado e políticas públicas fortes. E é isso que estamos construindo desde o início, com a criação do CEAM, o convênio em andamento da Patrulha Maria da Penha, o projeto Ser Homem e tantos outros.”

A nova secretária será obrigatoriamente chefiada por uma mulher e terá como missão articular ações com todas as áreas da Prefeitura, garantindo que as políticas públicas cheguem de forma eficiente e acolhedora às mulheres. Entre suas atribuições estão o apoio a vítimas de violência, incentico ao empreendedorismo feminino, promoção da saúde da mulher e realização de campanhas de conscientização.