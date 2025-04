Morre, aos 58 anos, a chef mineira Tanea Romão, ex-participante do Pesadelo na Cozinha

A chef mineira Tanea Romão morreu neste sábado (19), aos 58 anos. De acordo com a revista Prazeres da Mesa, Tanea foi internada com cetoacidose diabética e não resistiu às complicações da condição.

Reconhecida por sua atuação no Movimento Slow Food e pela defesa da gastronomia brasileira, Tanea teve papel ativo na Aliança dos Cozinheiros e participou de eventos internacionais como o Terra Madre, em Turim, onde promovia produtos e produtores do Brasil. “Com seu sorriso permanente, sempre estava disposta a colaborar com todos”, destacou a publicação.

Tanea ganhou projeção nacional ao participar da terceira temporada do reality Pesadelo na Cozinha, exibido pela Band em 2021. Na ocasião, seu restaurante Kitanda foi reformado e rebatizado como Casa da Tanea, com consultoria do chef Erick Jacquin. O restaurante encerrou as atividades em 2023, após enfrentar dificuldades agravadas pela pandemia de Covid-19.

Após o fechamento do restaurante, a chef se mudou para São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas, onde passou a trabalhar como merendeira em uma escola municipal e a prestar consultoria a estabelecimentos locais. Ela também alimentava o sonho de reabrir a Casa da Tanea na região.

Até o momento, não há informações sobre o velório e sepultamento.