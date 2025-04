Prefeito de Maricá rebate críticas de ex-governador Garotinho; "vá se ferrar, p*rra"

O prefeito de Maricá, Washington Quaquá (PT), usou seu perfil nas redes sociais para rebater um comentário feito pelo ex-governador do Rio, Anthony Garotinho (PP), que, em um comentário já apagado, teria insinuado que Quaquá abandonou aliados do partido por questões internas. O prefeito negou as alegações e chamou o ex-governador de “traidor”.

“Quer dizer que agora você tá querendo falar mentira em relação a mim, né? Que eu apoio A ou B. Eu apoio o Lula, eu sou Lula! Não sou traidor igual a você, rapaz. Você se lembra de quando estava preso, que vieram me pedir ajuda aqui? Ninguém [te] leva a sério. Nem seu filho leva você mais a sério, cara. Você é um cara que ninguém no Rio de Janeiro confia ou leva a sério”, disparou o prefeito de Maricá.

No vídeo, Quaquá diz, ainda, que levou a crítica como um “elogio”, ironizando a reputação do ex-governador. “Vá arrumar outro pra ficar falando que eu não quero nem te dar conversa. Crítica de Garotinho é elogio. Beijo. Vá se ferrar, porra”, completou Quaquá. Até esta sexta (18), Anthony Garotinho ainda não havia comentado o episódio.