Cartaz da UFRJ nega que Gracyanne Barbosa tenha cursado Direito na instituição

A musa fitness e ex-BBB Gracyanne Barbosa foi desmentida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) sobre ter cursado Direito na instituição. A informação veio à tona após o jornal Extra divulgar a foto de um cartaz afixado na Faculdade Nacional de Direito (FND), que afirma que a participante do BBB 25 (Globo) nunca estudou na universidade. A própria Gracyanne já havia declarado, em entrevistas, que se formou na UFRJ — dado que também consta em sua página na Wikipédia.



O cartaz, elaborado pelo Núcleo de Documentação e Memória Arquivística da instituição, foi colado na sede da Faculdade Nacional de Direito (FND), próximo ao gabinete da direção, nesta quinta-feira (17). A nota chamou atenção pelo título “FATO OU FAKE”.

“É FAKE que Gracyanne Barbosa (Gracyanne Jacobina Barbosa Vieira) modelo de fisiculturismo, personalidade de televisão, empresária e ex-dançarina foi aluna da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FND/UFRJ). Sem registro no SIGA (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica)”, explica o texto, ressaltando que o nome de Gracyanne não aparece nos registros entre 1999 a 2010.

“Sem pasta discente no arquivo: sem registro nos diários de aulas (consultados: 1999-2010). FAKE”, encerra o texto.

De acordo com entrevistas da própria musa fitness, ela teria se formado em Direito na Instituição em 2006. Gracyanne ainda afirmou que teria conquistado o primeiro lugar no vestibular na faculdade depois de vir de Mato Grosso do Sul para o Rio de Janeiro.

"E eu passei em primeiro lugar. Tinha até uma foto minha lá. Eles fazem camiseta, eu já fui lá visitar. Bem maneiro mesmo, tenho muito orgulho", disse ela durante o “BBB 25”.

Apesar disso, Gracyanne foi homenageada por alunos do curso de Direito da UFRJ em 2018, quando seu nome e rosto foram estampados em camisetas do centro acadêmico, que a intitulou como “Ilustríssima”, colocando-a no mesmo patamar de ex-alunos célebres da Faculdade Nacional de Direito (FND), como Clarice Lispector, Vinicius de Moraes e Jorge Amado.

Procurada, a assessoria de Gracyanne Barbosa não se pronunciou, segundo o jornal.