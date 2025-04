Bolsonaro segue internado sem previsão de alta após cirurgia

Quadro do ex-presidente é estável; ele passou por cirurgia no intestino neste domingo (13) - Foto: Valter Carvalho/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi submetido a uma cirurgia no intestino neste domingo (13), tem quadro estável, mas ainda não tem previsão de alta. Segundo uma atualização feita nesta segunda (14) pela equipe médica que acompanha o político, apesar de bem-sucedida, a cirurgia foi complexa e exige uma recuperação lenta, o que deixará Bolsonaro internado por tempo indeterminado.

Bolsonaro está internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, onde passou pela cirurgia. Ele foi submetido a uma laparotomia exploradora, procedimento para desobstruir o intestino e liberar aderências formadas na região após cirurgias anteriores. A operação demorou cerca de 12 horas e ocorreu sem complicações, segundo a equipe médica.

“O resultado final foi excelente. Claro que um procedimento de grande porte, com 12 horas de duração, implica em alguns cuidados muito específicos de pós-operatório, da parte clínica, que vamos acompanhar nos próximos dias”, informou o cardiologista Leandro Echenique, que acompanha ao político. De acordo com ele, essa foi a sétima cirurgia pela qual o ex-presidente passou desde que foi esfaqueado no abdômen em 2018.

A agenda do político foi interrompida sem previsão de retorno. “Visitas para familiares estão liberadas, mas conversei com a equipe e com a Michelle [Bolsonaro, esposa] para a gente restringir ao máximo. Ele gosta muito de falar, conversar, e esse é o momento em que a gente tem que deixá-lo mais tranquilo, em um ambiente mais reservado”, completou o cardiologista.