Bolsonaro segue internado em Natal após mal-estar com dores abdominais

Permanece internado no Hospital Rio Grande (HRG), em Natal, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está recebendo monitoramento contínuo desde a madrugada deste sábado (12). A unidade de saúde informou que Bolsonaro passou por uma noite tranquila, sem intercorrências. O político foi submetido a sessões de fisioterapia e caminhou pelos corredores do terceiro andar do hospital. Ele permanece sendo alimentado por sonda, e, às 11h, será divulgado um novo boletim médico.

O médico pessoal do político, Cláudio Birolini, está na unidade hospitalar desde a madrugada. O profissional atende o político desde a facada sofrida por Bolsonaro, em 2018.

O Hospital Rio Grande não deu prazo para alta nem detalhou exames. Entretanto, a unidade hospitalar conta com uma equipe de cirurgiões que está analisando os resultados. “Todas as medidas estão sendo tomadas com rigor técnico, priorizando a estabilidade do paciente”, disse um dos profissionais de saúde.

Ainda não há maiores informações sobre o diagnóstico ou previsão de alta. De acordo com a assessoria, o terceiro andar do hospital foi isolado com o objetivo de atender exclusivamente Bolsonaro, tendo cirurgiões de plantão para o caso de necessidade de intervenção.

Por decisão de familiares, médicos e auxiliares do político, Bolsonaro permanecerá em Natal após sofrer um mal-estar.

O ex-presidente sentiu-se mal durante compromisso em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte, e precisou ser transferido para Natal. Bolsonaro foi levado à capital de helicóptero, cedido pela governadora Fátima Bezerra (PT). Depois, foi encaminhado à unidade hospitalar particular em uma ambulância do Samu.

Em Natal, ele foi acompanhado por Alexandre Motta, secretário estadual de Saúde.

De acordo com informações da coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, Bolsonaro foi acometido por fortes dores abdominais, causadas por obstrução intestinal decorrente da facada de que foi vítima em 2018.

O filho de Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), disse que o político precisou ser sedado para a realização de exames ainda no hospital do interior do estado. Ainda de acordo com Carlos, o pai foi transferido acordado e lúcido. A transferência para São Paulo depende do resultado de uma tomografia.