Bolsonaro passa mal no interior do RN e é transferido de helicóptero para Natal

Em viagem ao Nordeste para fortalecer a presença do seu partido, o PL, na região, o ex-presidente Jair Bolsonaro deu entrada em um hospital na cidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, na manhã desta sexta-feira (11), após sentir fortes dores na região do abdômen. Ele está sendo transferido de helicóptero para Natal.

O problema seria em decorrência do atentado do qual foi vítima, quando levou uma facada em 2018. Segundo pessoas próximas a Bolsonaro, ele não dormiu bem durante a noite e começou a sentir o mal-estar por volta das 5h.

O projeto lançado pelo PL, foi batizado de Rota 22 e consiste em uma série de visitas, oficinas e seminários pelo país, começando pelo Rio Grande do Norte.

O ex-presidente chegou a ir à primeira agenda do tour, mas o mal-estar teria se intensificado. Ele se encontrava na estrada para Tangará, quando sentiu indisposição. Segundo pessoas próximas ao político, ele vinha sofrendo de obstrução intestinal há alguns dias.

Pessoas próximas ao ex-presidente informaram ainda que ele está com a barriga muito inchada. Segundo aliados, Bolsonaro relatou que sentia muitas dores no momento em que deu entrada no hospital em Santa Cruz.

A viagem começou nesta sexta-feira (10). Bolsonaro tinha na agenda visitas a três cidades do interior potiguar.