67% acham que Bolsonaro deveria desistir de candidatura, conforme pesquisa do Datafolha

Por mais que Jair Bolsonaro afirme que irá se candidatar a presidência na próxima eleição de 2026, mesmo estando inelegível, a maior parte do eleitorado acha que ele deveria desistir.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha apontou que apenas 28% dos eleitores acham que o ex-presidente deveria se candidatar novamente. 67% dizem que ele deveria apoiar um outro nome.

3.054 pessoas com 16 anos ou mais, em 172 municípios foram entrevistadas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que o condenou por abuso de poder em razão de reunião com diplomatas estrangeiros em que divulgou informações falsas sobre a segurança das urnas e pelo uso político da celebração do 7 de Setembro em 2022.

O ex-presidente tem articulado para conseguir uma anistia aos presos políticos do 8 de janeiro, assim como, tem o objetivo de criar um ambiente favorável para a recuperação de seus poderes políticos.

Entre o eleitorado que se afirma bolsonarista, 63% acham que ele deveria manter a candidatura, enquanto 36%, consideram que Jair Bolsonaro deveria abrir mão da disputa.

Segundo a pesquisa, 23% dos entrevistados disseram que Bolsonaro deveria apoiar a candidatura presidencial da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. 21% que disseram que o apoio deveria ser a Tarcísio.

Já 14% citaram apoio ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que, no começo do mês, anunciou um autoexílio nos Estados Unidos.