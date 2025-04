Botafogo vence a primeira sobre o comando de Renato Paiva

Jogadores do Botafogo comemorando gol - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Jogadores do Botafogo comemorando gol - Foto: Vitor Silva/Botafogo

O técnico português Renato Paiva, conseguiu sua primeira vitória em jogos oficiais, sobre o comando do Botafogo. A equipe ganhou do Juventude, pelo placar de 2 a 0, neste sábado (5), em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Após ser derrotado na estreia da Libertadores, o time precisava ganhar os três pontos jogando em casa, para deixar a torcida mais tranquila em relação ao trabalho do novo treinador.

O Botafogo abriu o placar logo aos 25 do primeiro tempo. Depois de uma bela troca de passes, o meia Artur deu um cruzamento certeiro para Igor Jesus balançar as redes de cabeça. O centroavante estava há alguns jogos sem conseguir marcar gols.

No segundo tempo os dois técnicos realizaram mudanças. O Juventude começou atacando, mas a entrada do recém contratado Santiago Rodriguez, melhorou o jogo do alvinegro.

O Botafogo chegou ao segundo gol com o lateral Mateo Ponte, que também entrou no segundo tempo. O uruguaio aproveitou um excelente cruzamento de Cuiabano, para aumentar o placar.

A equipe alvinegra chegou a marcar o terceiro gol com Igor Jesus, mas o lance foi anulado por impedimento.

O Botafogo volta a campo na terça feira, as 19 horas, para enfrentar o Carabobo (VEN), no estádio Nilton Santos, pela Libertadores da América.