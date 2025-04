Gonçalense Vini Jr. iguala Ronaldo como brasileiro com mais gols pelo Real Madrid

Cria de São Gonçalo, o atacante Vinícius Jr. alcançou mais um número expressivo vestindo a camisa do Real Madrid. Mesmo com a derrota da equipe espanhola no confronto com o Valencia, que aconteceu neste sábado (05), o atleta fez seu 104º gol pelo time e igualou a marca de Ronaldo Fenômeno como brasileiro com mais gols marcados pelo Real Madrid.

O gol aconteceu na etapa final da partida, que terminou com placar em 2 a 1 para o Valencia. Após o jogo, Vini, que perdeu um pênalti no primeiro tempo, admitiu que o jogo "foi ruim", mas celebrou o título. "É uma honra ter os mesmos gols do meu ídolo e e ser o brasileiro com mais gols na história deste clube. Vim aqui quando criança, e ele me mostrou o caminho para o gol. Obrigado pelas dicas e tranquilidade, Ronaldo", celebrou o jogador.

Vini e Ronaldo dividem isolados o título de maiores artilheiros brasileiros pelo merengue. Para fins de comparação, o segundo colocado numa lista seria Roberto Carlos, que marcou 69 gols com a camisa do Real Madrid. Atrás dele, viriam Rodrygo, com 68 gols; Marcelo, com 38; e Robinho, com 35.