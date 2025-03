Niterói tem a primeira prefeita em exercício de sua história

Isabel Swan tem uma trajetória marcada pelo pioneirismo no esporte e na gestão pública - Foto: Divulgação

Pela primeira vez, uma mulher assume o cargo de prefeita de Niterói. A vice-prefeita Isabel Swan atuará como prefeita em exercício durante uma semana, enquanto o prefeito Rodrigo Neves representa a Associação de Prefeitos da América do Sul em uma reunião internacional do fórum mundial de autoridades locais (CGLU). Sua nomeação interina marca um avanço significativo na representatividade feminina na administração municipal.

Pela primeira vez, uma mulher assume o cargo de prefeita de Niteró | Foto: Divulgação

O prefeito Rodrigo Neves celebrou o momento histórico para a cidade.

“Tenho muita alegria em, agora, no final do mês de março, transmitir a função para a prefeita em exercício e minha amiga Isabel Swan, nossa primeira vice-prefeita. Além de dedicação à cidade, sua nomeação interina simboliza um avanço e reconhecimento na representatividade feminina em Niterói. Ela será a primeira mulher a ocupar este cargo na história de nossa cidade”, afirmou Rodrigo Neves.

Isabel Swan tem uma trajetória marcada pelo pioneirismo no esporte e na gestão pública. Primeira mulher vice-prefeita da história de Niterói, Isabel também foi a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha olímpica na vela, nos Jogos de Pequim 2008, também competiu nas Olimpíadas do Rio 2016 e de Paris 2024. Além disso, foi a primeira mulher a liderar a Coordenadoria de Esportes Femininos do Comitê Olímpico Brasileiro e presidiu a Comissão de Atletas da PanAm Sports, entidade responsável pelos Jogos Pan-Americanos.

Formada em Comunicação Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e pós-graduada em Gestão de Projetos pelo Ibmec, Isabel está concluindo um mestrado em Olimpismo. Além do cargo de vice-prefeita, também foi convidada pelo prefeito Rodrigo Neves para assumir a Secretaria do Clima, Defesa Civil e Resiliência de Niterói, atuando diretamente em políticas públicas voltadas para a sustentabilidade, prevenção de desastres naturais e adaptação às mudanças climáticas.

“Estar exercendo esse cargo neste período é uma grande honra. Assumir esse papel é mais do que uma responsabilidade administrativa, é um marco histórico para Niterói e para a participação feminina na gestão pública. Espero que essa conquista inspire mais mulheres a ocuparem espaços de liderança”, destacou Isabel Swan.