Jaconé recebe 1ª etapa do Circuito de Pesca Esportiva de Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Pesca, abre neste domingo (30/03), às 7h, o Circuito de Pesca Esportiva da cidade com a etapa de Jaconé. São 274 atletas inscritos desde os iniciantes (categoria juvenil que vai até 18 anos incompletos) ao sênior (competidores maiores de 65 anos). Ao todo, o campeonato reunirá sete edições em praias do município até novembro, quando ocorre o encerramento em Itaipuaçu.

Os competidores de grupos de pesca da cidade lançam os anzóis na água às 7h em busca de pampo, corvina, riscadinho, charéu, xerelete, espécies muito encontradas em Jaconé. A disputa encerra às 11h para pesagem e premiação dos primeiros colocados com troféus. A programação tem ainda shows de Léo Pereira e o Samba dos Amigos, além de sorteios e brindes. A primeira etapa é organizada pelos Pescadores Independentes de Maricá, grupo formado por 77 integrantes.

Leia também:

PMs envolvidos na morte da jovem Kathlen Romeu vão a júri popular

Suspeito de matar colega de trabalho com golpes de facão em Irajá é preso

O secretário Alexandre Rodrigues, conhecido com Xandi de Bambuí, enfatiza que o principal objetivo do evento é a divulgação do esporte e a confraternização entre os adeptos da pesca. “Todas as gerações se encontram e curtem juntas esse esporte, um dos maiores do mundo”, afirma Xandi.

As demais etapas do Circuito de Pesca Esportiva de Maricá serão realizadas em Cordeirinho (08/06), Guaratiba (13/07), Ponta Negra (24/08) e as três últimas na praia de Itaipuaçu (14/09, 26/10 e 30/11).