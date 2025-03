Gonçalenses poderão se inscrever em mais de 110 vagas de emprego; Saiba mais!

Durante a realização do programa serão feitos encaminhamentos de vagas de emprego - Foto: Divulgação

Mais de 110 vagas de emprego serão ofertadas na nova edição do Oportunidades que acontecerá nesta sexta-feira (28), das 10h às 16h, no Partage Shopping. O programa, que visa encaminhar gonçalenses para vagas de emprego, é desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Trabalho e em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine).

O Oportunidades tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor e do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Durante a realização do programa serão feitos encaminhamentos de vagas de emprego, através de equipes do Sine, além de serviços para quem é Microempreendedor Individual (MEI), como regularização de débitos, inscrição municipal e cadastros.

Confira a lista das vagas que serão disponibilizadas a seguir:

- 20 vagas para motorista de ônibus rodoviário: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na área, com resolução 789, habilitação na categoria D ou E, com idade entre 22 e 60 anos e ensino fundamental incompleto;

- 20 vagas para motorista de ônibus urbano: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na área, com resolução 789, habilitação na categoria D ou E, com idade entre 22 e 60 anos e ensino fundamental incompleto;

- 15 vagas para atendente de lanchonete: para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 18 e 30 anos, com ensino médio completo e aceita ser o primeiro emprego;

- 15 vagas para manobreiro: para pessoas de ambos os sexos, com habilitação na categoria D, com pessoas sem necessidade de experiência na área, com idade entre 20 e 60 anos e ensino fundamental incompleto.

- 12 vagas para ajudante de cozinha: para pessoas do sexo masculino, com experiência na área sem necessidade de comprovação, para pessoas com idade entre 20 e 60 anos e ensino fundamental incompleto;

- 8 vagas para operador de lojas: para pessoas do sexo masculino, com idade entre 18 e 50 anos, com ensino médio completo e aceita ser o primeiro emprego;

- 6 vagas para cozinheiro industrial: para pessoas do sexo masculino, com idade entre 20 e 50 anos, com experiência na área e ensino fundamental incompleto;

- 6 vagas para babá: para pessoas do sexo feminino, com idade entre 20 e 30 anos, com experiência comprovada na área e ensino médio completo;

- 5 vagas para empregada doméstica: para pessoas do sexo feminino, com idade entre 20 e 45 anos, com experiência comprovada na área e ensino fundamental completo;

- 4 vagas para serralheiro de metal: para pessoas do sexo masculino, com idade entre 22 e 50 anos, com experiência comprovada na área e ensino fundamental incompleto;

- 3 vagas para encarregado de obras: para pessoas do sexo masculino, com idade entre 22 e 50 anos, com experiência comprovada na área e ensino fundamental incompleto;

- 2 vagas para ajudante de serralheiro de alumínio: para pessoas do sexo masculino, com idade entre 20 e 40 anos, com experiência na área, com habilitação e com ensino fundamental incompleto.

Serviço:

O Programa Oportunidades irá ocorrer na sede do Sine, localizada na loja 1 do G3 do Partage Shopping, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 425, no Centro, nesta sexta-feira (28), 10h às 16h.