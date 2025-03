Batalhão da PM: Maricá define local para contrução da unidade que contará com mais de 400 agentes

Maricá já sabe onde será construído o 13º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio. Na manhã desta terça-feira (18/03), uma reunião técnica entre secretarias envolvidas no projeto definiu que a unidade da PM ficará em uma área estratégica, às margens da Rodovia Amaral Peixoto, ao lado do Condomínio Residencial Beverly Hills, no bairro Flamengo.

Estiveram presentes no encontro: o secretário de Segurança Cidadã, coronel Julio Veras; a tenente-coronel Carla Queiroz; o presidente dos Serviços de Obras de Maricá (Somar), Francisco Lameira; o diretor operacional de Obras Indiretas, Honorato Fernandes; o diretor de Administração e Finanças, Paulo Araújo; e o vereador Hadesh.

“Hoje tivemos uma reunião em que apresentamos o projeto do 13° Batalhão de Maricá. Avançamos no sentido da aprovação do mesmo. É mais uma conquista do nosso prefeito Washington Quaquá”, disse Lameira.

Reunião técnica entre secretarias envolvidas no projeto definiu o local onde será instalado o Batalhão | Foto: Divulgação - Somar

O batalhão de Maricá terá cerca de 3.300 m² de área total e 1.080 m² de área construída. O espaço será utilizado por aproximadamente 400 policiais, número que vai aumentar de maneira considerável o efetivo de segurança à disposição município. “A construção do batalhão será de grande relevância para uma cidade que cresce exponencialmente e tem projetos ousados de turismo e empresas a serem instaladas no município”, afirmou o secretário Julio Veras.

Há um mês, o prefeito Washington Quaquá havia se reunido com o secretário de Estado da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, que confirmou a construção de um batalhão em Maricá. Atualmente, a Prefeitura de Maricá é a que mais investe no Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) em todo o estado do Rio para aumentar o policiamento na cidade. A construção do 13º Batalhão no município é vista como um marco histórico para a segurança pública. Os próximos passos ficam a cargo do Governo do Estado, que é o responsável pelo processo de licitação que vai decidir a empresa responsável pelas obras.