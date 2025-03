Botafogo convida Novorizontino para amistoso após desistência do Coritiba

Tudo estava certo para Botafogo e Coritiba se enfrentarem em um jogo amistoso neste sábado (22) no Rio, mas a equipe do sul do país optou pelo cancelamento da partida. Com isso, o Novorizontino, clube paulista que disputa a Série B será o adversário do Botafogo, em preparação para o início do Campeonato Brasileiro.

O cancelamento por parte do Coritiba acontece após a equipe perder um amistoso pelo placar de 4 a 1, para o Santos.

A partida contra os paulistas vai acontecer no mesmo dia e horário, sábado às 16h45, no Estádio Nilton Santos. Nesta terça feira (18), começaram as vendas de ingressos para o público geral e, desde a semana passada, quem é sócio torcedor já pode fazer check-in gratuito para assistir o confronto.

Após o jogo treino realizado contra o Cruzeiro, esse será o último teste do alvinegro antes do confronto contra o Palmeiras, válido pela primeira rodada do Brasileirão, no Allianz Park, no dia 29.

Confira a nota publicada pelo clube:

Atualização: O Novorizontino será o adversário do Botafogo no amistoso deste sábado (22), às 16h15, no Estádio Nilton Santos.

O Coritiba procurou o Botafogo solicitando o cancelamento de sua participação na partida. Aos sócios que já haviam realizado o check-in, o acesso já está garantido. Ao público geral, a venda iniciará hoje às 18h. #BFR