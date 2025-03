Eduardo Bolsonaro pede licença do cargo como deputado federal para ficar nos EUA

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), decidiu que irá pedir licença de sua função como parlamentar, para poder ficar nos Estados Unidos. A decisão foi feita em um vídeo publicado por Eduardo no youtube.

O filho do ex-presidente, Jair Bolsonaro, não estimou quando tempo deseja ficar no país, mas disse que sua decisão foi para que ele não se sinta "perseguido" no Brasil. Eduardo está nos Estados Unidos desde o dia 27 de fevereiro.

"Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e aos seus truques sujos. Da mesma forma que assumi o mandato parlamentar para representar minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir representando esses irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar, sem remuneração, para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos", disse ele.

O parlamentar tinha sido escolhido pelo Partido Liberal (PL), para presidir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Segundo o próprio, o deputado federal Luciano Zucco (PL-RS), foi escolhido para ocupar a posição.

"No meu lugar, será nomeado o deputado federal gaúcho Zucco para a comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ele irá me ajudar institucionalmente a manter a essa ponte com o governo Trump e o bom relacionamento com países democráticos e desenvolvidos", explicou.

No dia 27 de fevereiro, o PT apresentou ao STF um pedido de apreensão do passaporte de Eduardo, com a justificativa de que seus atos de criticar o Judiciário no exterior, seria um crime contra a soberania nacional.