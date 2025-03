FAPERJ e Embaixada da França lançam 5ª edição do Edital de Mobilidade Internacional

A Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e a Embaixada da França no Brasil anunciaram, nesta segunda-feira (17), o lançamento da 5ª edição do Edital de Mobilidade Internacional FAPERJ-França 2025. O programa tem como objetivo fortalecer a cooperação científica e tecnológica entre pesquisadores fluminenses e franceses, ampliando oportunidades de intercâmbio e fomentando projetos de alto impacto para ambas as comunidades acadêmicas.

Expansão do Programa

Criado em 2019, o edital inicialmente financiava apenas as Cátedras Francesas, permitindo que pesquisadores franceses realizassem visitas acadêmicas a instituições do Rio de Janeiro. No entanto, a partir de 2023, a iniciativa foi ampliada para incluir a mobilidade de pesquisadores brasileiros para instituições na França, modelo que será mantido na edição de 2025.

O formato prevê um período de mobilidade de 30 ou 60 dias para cada pesquisador envolvido, permitindo um intercâmbio mais dinâmico e produtivo entre os dois países.

Leia mais

Maricá pode ser a primeira cidade do Brasil a oferecer técnica avançada de tratamento do câncer

Guarda Niterói: gabaritos e cadernos de provas estão disponíveis

Segundo a presidente da FAPERJ, Caroline Alves, o programa representa um importante avanço na internacionalização da pesquisa no estado:

“Este edital reforça nosso compromisso com a excelência na pesquisa e amplia as oportunidades de intercâmbio internacional, fortalecendo laços que beneficiam tanto o Brasil quanto a França. Ao longo dos anos, temos acompanhado o impacto positivo desse programa na formação de nossos pesquisadores e no desenvolvimento de projetos inovadores. Essa troca de conhecimento entre diferentes instituições e culturas acadêmicas é essencial para o avanço da ciência e tecnologia no estado do Rio de Janeiro. Estamos entusiasmados em dar continuidade a essa iniciativa, que já demonstrou ser um grande sucesso para a comunidade científica fluminense.”

Evento de Lançamento

Para celebrar o lançamento da nova edição, a FAPERJ e a Embaixada da França realizaram um evento especial no Consulado da França no Rio de Janeiro. A cerimônia contou com a presença de autoridades, pesquisadores e representantes das instituições envolvidas, além de uma transmissão online para alcançar um público mais amplo.

A Diretora Científica da FAPERJ, Prof. Eliete Bouskela, destacou a relevância da iniciativa:

“O sucesso deste programa reflete a importância da colaboração científica entre Brasil e França. O crescimento do interesse e o impacto acadêmico dos projetos financiados ao longo dos anos são um indicativo de sua relevância para a comunidade científica. Estamos entusiasmados em dar continuidade a essa iniciativa.”

Detalhes do Edital

As mobilidades financiadas pelo edital deverão ocorrer entre agosto e dezembro de 2025. Pelo menos oito projetos serão contemplados, podendo haver um número maior dependendo da demanda e dos recursos disponíveis.

A divisão dos custos será mantida:

• A FAPERJ financiará as bolsas de mobilidade dos pesquisadores fluminenses;

• A Embaixada da França será responsável pelas passagens aéreas e pelo seguro dos participantes.

As inscrições para o edital estão abertas até o dia 28 de abril de 2025. Dúvidas e mais informações podem ser obtidas pelo e-mail central.atendimento@faperj.br.