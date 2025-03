Maricá pode ser a primeira cidade do Brasil a oferecer técnica avançada de tratamento do câncer

A ideia é que a Prefeitura aporte recursos para a instalação do centro no município - Foto: Divulgação

O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, visita nesta terça-feira (18/03) o Centro de Tratamento de Prótons de Madri, na Espanha. O local é considerado referência mundial no tratamento oncológico por prótons. Uma parceria está sendo firmada com o Grupo Quirónsalud, mantenedor do equipamento, para que aconteça a instalação em Maricá do primeiro Centro Brasileiro de Protonterapia.

A ideia é que a Prefeitura aporte recursos para a instalação do centro no município. O equipamento será operado pela Fundação Educacional Severino Sombra (FUSVE), coordenadora da Universidade de Vassouras, instituição que oferece cursos de graduação no campus de Maricá, entre eles o de Medicina, por meio do Passaporte Universitário.

O Grupo Quirónsalud também vai prestar suporte e formação de especialistas na área. Está prevista a realização, durante a agenda desta terça-feira, de apresentação sobre as tecnologias e avanços no tratamento por prótons, com visita guiada às instalações e equipamentos de ponta utilizados nos tratamentos. Em seguida, haverá reunião técnica sobre a cooperação científica e formativa com a FUSVE e o projeto de Maricá.

Tecnologia de ponta

A Protonterapia é uma das tecnologias mais avançadas criadas até o momento para tratamento oncológico, considerada mais precisa e com menos efeitos colaterais. No Brasil, ainda não há nenhum centro que ofereça esse tipo de tratamento a pacientes oncológicos.