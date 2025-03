No mês da mulher, vereadoras de SG homenageiam figuras representativas na cidade

A Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo promoveu, na manhã dessa quinta-feira (13) uma sessão solene especial em homenagem a mulheres que desempenham um papel fundamental na cultura, na saúde, na educação e em diversas outras áreas dentro da cidade. A iniciativa foi liderada pelas vereadoras Aline Cici Maldonado, presidente da Comissão de Políticas Públicas para Mulheres, e Patrícia Silva, vice-presidente da comissão.

A sessão solene reuniu mulheres inspiradoras, reconhecidas por suas trajetórias e contribuições para a sociedade gonçalense. Entre as homenageadas estavam Caroline Cardelli de Oliveira Silva, professora de enfermagem da Universo e mãe da pequena Lia; Vanessa Gauttenauer de Faria, líder comunitária na Trindade; e a Dra. Carolina Oliveira dos Santos Lucas, médica paliativista.

Outras mulheres também receberam reconhecimentos, como Amanda da Silva Alves, do Projeto Voz Atípica; Josiane Pinheiro Delgado, à frente do Projeto Mulheres que Vencem; Luciana de Oliveira Soriano, professora dedicada à educação; Dayane Gisele Damasceno, mãe atípica e paciente oncológica; Kássia Barcelos Velasco Medeiros de Jesus, podóloga responsável pelo serviço gratuito de podologia no Espaço Rosa; e Thaís Figueiredo Fagundes, fundadora do Café com Propósito.

A sessão também destacou a importância da história e da memória das mulheres na cidade com a homenagem a Yonara Jurema Andrade Costa, pesquisadora que se dedica ao estudo dos apagamentos das mulheres na historiografia de São Gonçalo e idealizada do coletivo Escritoras Vivas. Em seu discurso de agradecimento, ela relembrou a primeira vereadora mulher de São Gonçalo e ressaltou que após o mandato dela, nenhuma outra mulher ocupou o cargo por 30 anos.

“Quero agradecer e quero dizer a vocês que a primeira vereadora de São Gonçalo foi a professora Aída, na década de 60. Depois dela, nós ficamos 30 anos sem ter uma vereadora na cidade. Então, estar aqui neste momento com duas vereadoras, é um motivo muito grande que a gente tem para fortalecer o mandato delas e quem sabe um dia ter mais vereadores para isso”, disse, em um vídeo posteriormente publicado nas suas redes sociais.

A escritora também falou um pouco de suas obras relacionadas às mulheres de São Gonçalo e o apagamento histórico do qual são vítimas. “[...] Então, eu voltei para a faculdade para estudar o apagamento que as mulheres sofrem em São Gonçalo. Em breve nós vamos ter muitos livros de mulheres que foram apagadas por essa cidade e a gente não vai deixar mais apagar”, completou.

Bruna Pinto Moreira, mãe atípica e criadora do Projeto Voz Atípica, e Savana das Graças da Silva de Souza, enfermeira coordenadora do programa de hanseníase do município, também foram reconhecidas.

Outras homenageadas incluem Ana Eliza da Silva Netto, eleita a melhor treinadora de Cross Training de São Gonçalo; Paula Machado dos Santos, manicure do Jardim Catarina com mais de 40 certificados na área; Gabriela Soares da Silva, criadora da Feira Livre do Alcântara; Roberta Oliveira de Souza Maia, fundadora do projeto TEAcolher Mães; e Laura Matos Pereira Aguiar, fundadora do Projeto Andorinhas, que auxilia mulheres em vulnerabilidade social a conquistarem independência financeira.

Também receberam moções de reconhecimento Beatriz Ribeiro Rangel, influenciadora digital do lar; Telma Regina Silva de Oliveira, pastora que realiza trabalhos voluntários para pacientes oncológicos; Bárbara Ferreira Mendes Gomes, vice-presidente da FISG; Lúcia Helena da Costa Viana; Jane Kelen Souza Rodrigues, gerente geral da UMPA Nova Cidade e funcionária da saúde pública há mais de 14 anos; Camille Feitoza França, pediatra e diretora médica da UPA de Nova Cidade; e Elaine de Fátima, pedagoga especializada no Atendimento Educacional Especializado e facilitadora da Comunicação Não Violenta.

Durante a cerimônia, a vereadora Aline Cici Maldonado destacou a importância da homenagem e da união entre mulheres de diferentes setores da sociedade: "Todas nós temos dúvidas, inseguranças, mas também forças suficientes para conquistar e viver o que desejamos. Este projeto tem o propósito de unir ainda mais as mulheres, sejam elas mães atípicas, empreendedoras, professoras ou lideranças comunitárias. Precisamos reconhecer e valorizar aquelas que fazem a diferença no nosso município."

A vereadora Patrícia Silva reforçou a necessidade de dar visibilidade às histórias dessas mulheres inspiradoras e incentivou outras a ocuparem espaços de protagonismo: "Queremos não apenas inspirar, mas também nos unir para ajudar umas às outras. Todas podem ocupar qualquer espaço e exercer qualquer função que gere impacto positivo na sociedade."

A homenagem simbolizou o reconhecimento e a valorização do papel feminino em diferentes áreas de São Gonçalo, reforçando a importância da sororidade e do empoderamento feminino no mês dedicado às mulheres.

Leia também:

Homem é preso suspeito de aplicar golpe "Boa Noite, Cinderela" na Lapa

Polícia Civil estoura desmanche de bicicletas e prende em flagrante dois suspeitos em Niterói; Vídeos