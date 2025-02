Alexandre de Moraes desativa sua conta na rede social X

Ministro do STF, Alexandre de Moraes, desativou sua conta na rede social X - Foto: Antônio Augusto/Secom/TSE

Ministro do STF, Alexandre de Moraes, desativou sua conta na rede social X - Foto: Antônio Augusto/Secom/TSE

A conta oficial do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na rede social X (antigo Twitter) foi desativada nesta sexta-feira (21). Ao tentar acessar o perfil, os usuários se deparam com a mensagem: “Esta conta não existe”.

De acordo com a assessoria do STF, a desativação foi realizada pelo próprio ministro. Moraes não publicava em sua conta desde janeiro de 2024.

Desativação ocorre após multa ao X

A desativação da conta ocorre um dia após Moraes determinar o pagamento imediato de uma multa de R$ 8,1 milhões ao X. A penalidade foi imposta à empresa em outubro de 2023, após a plataforma não remover o perfil do blogueiro Allan dos Santos. A conta de Santos foi bloqueada depois da divulgação de conversas falsas atribuídas a uma jornalista.

Mesmo após a suspensão do perfil, a empresa alegou não possuir os dados cadastrais do usuário e, por isso, não os enviou ao STF. O X recorreu da decisão, mas os recursos foram rejeitados pelo ministro.

Atualmente, ao tentar acessar a conta de Allan dos Santos, a mensagem exibida é “Conta retida”. Já no caso do perfil de Moraes, a notificação apresentada é “Esta conta não existe”, o que geralmente ocorre quando o próprio usuário exclui seu perfil.