Lady Gaga confirma show de graça na Praia de Copacabana

Depois de meses de especulação, agora é oficial: Lady Gaga virá ao Rio. A cantora americana confirmou que virá para o Brasil em maio para um show gratuito na praia de Copacabana, Zona Sul do Rio. A informação também foi anunciada pelo Governo do Estado do Rio e pela Prefeitura do Rio em uma coletiva de imprensa, realizada nesta sexta-feira (21), para divulgar o lançamento da plataforma "Todo Mundo no Rio".

A visita marca a primeira apresentação da artista no país desde 2012. Ela deveria se apresentar no Rock in Rio em 2017, mas acabou cancelando o show de última hora por questões de saúde. O novo show está marcado para o dia 3 de maio e deve trazer músicas do novo projeto de Gaga, “Mayhem”. Nas redes, a cantora celebrou o anúncio e declarou se carinho pelos fãs brasileiros.

Leia também:

➢ Ita Folia 2025: Confira a programação do Carnaval de Itaboraí

➢ São Gonçalo recebe edição especial do Funk Projeto na Rua

“É uma grande honra ser chamada para cantar no Rio - por toda minha carreira, os fãs no Brasil têm sido parte vital dos ‘little monsters’. Estava morrendo de vontade de ir me apresentar para vocês há anos e fiquei de coração partido quando tive de cancelar anos atrás porque estava hospitalizada. A compreensão de vocês de que eu precisava daquele tempo para cura significou o mundo para mim. Estou agora voltando e me sinto melhor que nunca e estou trabalhando duro para garantir que esse show seja um que vocês nunca vão esquecer. Se preparem para MAYHEM [“caos”] na praia”, escreveu Gaga.

A apresentação será realizada com o apoio da produtora Bonus Track e faz parte da parceria entre município e estado na plataforma "Todo Mundo no Rio". Patrocinado pela marca de cervejas Corona, o projeto prevê a realização de atrações de grande porte na capital fluminense pelos próximos quatro anos, sempre no mês de maio.