Governador Cláudio Castro vistoria obras do Parque RJ e do corredor MUVI em São Gonçalo

Ambas as intervenções são realizadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades, em parceria com a prefeitura - Foto: Layla Mussi

O governador Cláudio Castro esteve em São Gonçalo, nesta sexta-feira (21), para vistoriar, junto com o prefeito da cidade, Capitão Nelson, além de Altineu Corte, Douglas e diversos vereadores, o andamento de duas importantes obras no município: o Parque RJ, no bairro Boa Vista, e o corredor expresso de mobilidade urbana MUVI, que ligará Guaxindiba a Neves. Ambas as intervenções são realizadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades, em parceria com a prefeitura.

Com 42% das obras concluídas, o Parque RJ está sendo construído onde era o antigo Piscinão de São Gonçalo e promete ser a maior área de lazer da Região Leste Fluminense. O espaço de 35 mil metros quadrados contará com anfiteatro para 15 mil pessoas, skatepark, quadra poliesportiva, espaço infantil, área para banhistas, estacionamento e acessibilidade para pessoas com deficiência. O investimento ultrapassa R$ 44 milhões e a previsão de entrega é para o segundo semestre deste ano.

“Não vamos poupar esforços para expandir projetos que impactem positivamente a vida da população. O Parque RJ será um grande espaço de convivência para os gonçalenses”, destacou Cláudio Castro.

Já o corredor expresso MUVI, considerado o maior projeto de mobilidade urbana da história de São Gonçalo, teve mais uma etapa iniciada. Com 18 quilômetros de extensão, o trajeto contará com ciclovia, áreas verdes e 32 estações de embarque e desembarque.

A visita de Castro iniciou na Rua Francisco Portela, no Patronato, onde parte da obra acontece.

“O MUVI beneficiará mais de 120 mil moradores e desafogará o trânsito na Região Metropolitana. É uma obra sustentável, que traz mais qualidade de vida e segurança para a população”, ressaltou o governador.

O corredor viário, que recebe um investimento superior a R$ 287 milhões, tem previsão de entrega para 2025.

"[...] respeitando todas as regiões da cidade, do estado, de modo que nenhum morador de outro local que não fosse a capital, nenhum morador da baixada, nenhum morador, como a gente costuma brincar, 'do lado de cá da poça', nenhum morador do interior ou do sul fluminense ou dos Lagos ou da Costa Verde, seria tratado diferente. O recurso que a gente investe na capital, na baixada, na região metropolitana, no interior, é exatamente o mesmo. A gente quer dar o mesmo direito para todo morador, seja numa área que hoje é mais desenvolvida, mas sobretudo para aquelas áreas que precisam de desenvolvimento. Eu lembro das campanhas eleitorais, o Altineu pode confirmar isso, que eu falava o seguinte: governador que quiser ser governador de verdade tem que olhar para São Gonçalo e São João de Meriti. As duas cidades que ninguém olhava. A gente conseguiu transformar essa realidade tanto na São João quanto aqui em São Gonçalo", completou Claudio Castro.

Em suas falas, tanto o prefeito de São Gonçalo quanto o deputado Altineu Cortes aproveitaram também para agradecer a parceria do Governo do Estado e ressaltar a importância de mais essa obra.

"A gente quer agradecer muito o apoio decisivo do senhor, do secretário Bernardo Rossi, desse nosso secretário que é o orgulho de São Gonçalo, que é o secretário Douglas; e ao melhor prefeito do Brasil, o capitão Nelson", disse Altineu.

"Eu queria agradecer ao senhor, a toda a equipe do governo do estado, da Secretaria das cidades, agradecer ao deputado federal Altineu, ao Douglas Ruas, ao secretário Bernardo Rossi, que tem apoiado e ajudado muito São Gonçalo. A população de São Gonçalo também só tem a agradecer porque isso aqui estava abandonado, era criadouro de mosquito. Então, eu sonhei com esse projeto e tenho certeza que até o final do ano, toda a população vai poder usufruir desse benefício, tão necessário para o nosso município", completou capitão Nelson.