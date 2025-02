União de Maricá acerta os detalhes finais para o desfile no dia 28/02

A União de Maricá está na reta final da preparação para o desfile pela Série Ouro do Carnaval carioca. Com apoio da Prefeitura, a agremiação se apresenta na Marquês de Sapucaí no dia 28/02 e nesta sexta-feira (21) acontece o último ensaio na Passarela Adélia Breve, no Centro da cidade. No barracão, no Rio de Janeiro, as equipes fazem os últimos ajustes nos três carros alegóricos sobre o enredo "O Cavalo de Santíssimo e a Coroa do Seu 7", uma homenagem à mãe de santo Cacilda de Assis e à figura de Seu 7 da Lira, um exu festeiro da umbanda carioca.

Uma das alegorias é sobre o Programa do Chacrinha, principal atração da televisão brasileira na década de 1970. O ator Stepan Nercessian vai reviver o Velho Guerreiro na avenida mais famosa do mundo. A alegoria, explica o carnavalesco Leandro Vieira, retrata a trajetória da Mãe Cacilda de Assis e do exu Seu 7 da Lira, com a participação no programa de auditório.

Leia também:

Danilo e Wesley estreitam laços no Flamengo e vivem expectativa de repetir parceria na Seleção Brasileira

Retorno do viaduto de Manilha é interditado para realização de obras emergenciais

“É um carro cheio de energia, de muita performance e que junta muitos atrativos carnavalescos e que merece ser aguardado”, destaca o carnavalesco, que também deu um spoiler sobre o abre alas. “É um carro vermelhão. É a tronqueira da mãe Cacilda de Assis, um conjunto histórico de um trabalho imenso com muitas esculturas da umbanda e uma iluminação bem bacana”, adiantou.

Leandro Vieira promete surpresas no desfile da escola | Foto: Sergio Soares

Leandro também falou sobre a construção do Carnaval da União de Maricá, uma escola com dez anos de criação e que busca voar cada vez mais alto para conseguir o objetivo de garantir um lugar no Grupo Especial em 2026.

“Maricá se apresenta na Sapucaí ao lado de grandes escolas, competindo com Império Serrano, Estácio de Sá e União da Ilha. São três agremiações emblemáticas nessa disputa do acesso a elite. A escola está ensaiando forte, temos um grande coreógrafo na comissão de frente, os casais de mestre sala e porta-bandeira, uma bateria potente e, aliado a isso, toda essa construção das alegorias. Esse enorme trabalho em conjunto que pode nos colocar nesse lugar que queremos chegar”, ressaltou.

Sobre as fantasias, o carnavalesco afirmou que as roupas estão prontas e sendo entregues aos 1.600 componentes. A primeira parte foi distribuída de sábado até esta quarta-feira (19). A segunda etapa será entregue nos dias 20/02 (quinta-feira), 22/02 (sábado) e 24/02 (segunda-feira).

“Estamos nos últimos ajustes no barracão com operação de luz, retoques na pintura e acabamentos. Quando faltar dois dias para o desfile vamos embalar as alegorias para levar ao palco principal e apresentar esse trabalho completo que é quando os componentes se encontram com o conjunto alegórico e tudo aquilo que foi ensaiado tem que valer”, concluiu Leandro.