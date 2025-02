INSS atualiza lista de profissionais que não podem ser MEI em 2025

A lista de profissionais impedidos de se registrarem como microempreendedores individuais (MEI) foi atualizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A partir de 2025, treze novas profissões estão excluídas do registro e precisarão migrar para outras categorias empresariais. Além disso, o valor da contribuição previdenciária também foi atualizado para 2025.

Segundo o INSS, as novas profissões impedidas são:

-Alinhador(a) de pneus;

-Aplicador(a) agrícola;

-Arquivista de documentos;

-Balanceador(a) de pneus;

-Coletor de resíduos perigosos;

-Comerciante de fogos de artifício;

-Comerciante de gás liquefeito de petróleo (GLP);

-Comerciante de medicamentos veterinários;

-Confeccionador(a) de fraldas descartáveis;

-Contador(a)/técnico(a) contábil;

-Dedetizador(a);

-Fabricante de produtos de limpeza e higiene pessoal;

-Operador (a) de marketing direto.

Lei também:

➢ A galinha chorou? Alta dos ovos faz donas de casa repensar receitas

➢ Parque RJ, em São Gonçalo, tem 40% das obras concluídas

Com isso, empreendedores de alguma dessas áreas precisam ir para os modelos Simples Nacional ou Lucro Presumido, que exigem maior carga tributária. Além desta, atividades regulamentadas, como advocacia, engenharia ou medicina, já eram proibidas para o MEI.

Além da lista, o INSS também atualizou o valor da contribuição do MEI para o ano. O valor, que era de R$ 70,60 até ano passado, passa a ser de R$ 75,90 no caso do MEI geral. O valor equivale a 5% do salário-mínimo, que, após reajuste, é avaliado em R$ 1.518,00.