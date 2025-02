Parque RJ, em São Gonçalo, tem 40% das obras concluídas

O projeto é executado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades, em parceria com a prefeitura - Foto: Divulgação

O projeto é executado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades, em parceria com a prefeitura - Foto: Divulgação

O Parque RJ, que está sendo construído às margens da BR-101, no bairro Boa Vista, em São Gonçalo, chegou a 40% das obras concluídas. O projeto é executado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades, em parceria com a prefeitura.

O espaço tem 35 mil metros quadrados e vai contar com anfiteatro, com capacidade para 15 mil pessoas; parcão; skatepark com half pipe; academia ao ar livre; espaço kids; área para banhistas; quadra poliesportiva; entre outros atrativos. Haverá ainda estacionamento, com capacidade para 150 veículos e rampas de acesso para pessoas com mobilidade reduzida.

"São mais de R$ 44 milhões de investimentos do Governo do Estado neste espaço, que será a maior área de lazer da região Leste Fluminense. Não vamos poupar esforços para expandir projetos que impactem positivamente na vida da população", reforçou o governador Cláudio Castro.

A previsão de término da obra é no segundo semestre deste ano. As frentes de trabalho estão concentradas principalmente na construção das vigas rasas da pista de skate, espalhamento de material no estacionamento e concreto do piso do vestiário.

Leia também:

Fernanda Torres é tietada por fãs em Nova York durante agenda de promoção do longa "Ainda estou aqui"



Em sua festa de aniversário, Jojo Todynho recebe Michelle Bolsonaro e anuncia entrada para a política

Estamos empenhados no avanço desse projeto, que é de suma importância para o bem-estar, lazer e cultura da população - disse o secretário das Cidades, Douglas Ruas.

Reuso de água

O local também vai dispor de água de reuso, que visa o uso consciente do recurso, gerando economia e garantindo sustentabilidade. O sistema vai ser composto de reservatório, com capacidade para até 80 mil metros cúbicos, que vai captar a água da chuva.

Além deste, haverá ainda outros dois reservatórios, totalizando quase 800 mil metros cúbicos. A utilização será principalmente para limpeza e manutenção do espaço.